Жара высушила реки в нескольких регионах России

Жара высушила реки в южных регионах России и Поволжье. Это повлияло на качество воды, поставляемой по водопроводам в жилые дома, сообщили власти регионов.

«Жаркая погода привела к засухе и обмелению рек в нескольких регионах. Так, в селе Линейное Астраханской области из-за обмеления рек у жителей частных домов из кранов течет черная вода», — пишут « Известия» со ссылкой на информацию от региональных властей.

Жителям пострадавших от жары регионов приходится покупать воду для питья и полива, поскольку воды из рек не хватает даже на уход за посевами. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшую неделю усилится. Осадков при этом не ожидается.