Минюст России расширил реестр иноагентов

Писательница и журналистка Линор Горалик и ещё шесть человек включили в реестр иноагентов. Об этом заявили в Минюсте России.

«Л.-Д. Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию», — говорится в сообщении.

Также в список включены общественный деятель Владимир Довданов, политолог Андрей Пионтковский, активистка Саргылана Кондакова, Сергей Кривенко и Татьяна Сотникова.

Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях.