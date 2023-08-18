Минюст России расширил реестр иноагентов

Минюст России включил писательницу Горалик и ещё шесть человек в реестр иноагентов
Писательница и журналистка Линор Горалик и ещё шесть человек включили в реестр иноагентов. Об этом заявили в Минюсте России.
Также в список включены общественный деятель Владимир Довданов, политолог Андрей Пионтковский, активистка Саргылана Кондакова, Сергей Кривенко и Татьяна Сотникова.
Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.