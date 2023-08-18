В Госдуме захотели ввести федеральный стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит специальное обращение в Министерство здравоохранения РФ о стандарте шаурмы, потому что в стране участились случаи отравления этим блюдом, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его словам, в России началась «эпидемия отравлений шаурмой».

Как заявил депутат со ссылкой на собственные данные, в Братске отравились 35 человек, 11 из них попали в больницу, в том числе пять подростков. Во Владимирской области шаурмой с сальмонеллой отравились 56 человек, из них 13 — дети, указал он.

Даванков обратил внимание, что ранее предлагал разработать московский стандарт шаурмы, чтобы граждане «не ели что попало». Как рассказал политик, Роспотребнадзор пока не ответил на эту инициативу.

«Готовлю дополнительное обращение в Минздрав. Речь о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества», — продолжил Даванков.

По его мнению, стандарт шаурмы должен быть федеральным. Как считает депутат, российский стандарт этого блюда должен работать просто.

«Все точки, где готовят из свежих продуктов без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок, нужно отметить специальными наклейками – знаком качества. Чтобы люди знали, где можно поесть быстро и без вреда для здоровья», — сказал политик.