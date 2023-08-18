В ряде регионов России предложили отменить линейки 1 сентября

Мы не имеем права рисковать жизнями и здоровьем наших детей. Особенно тех детишек, которые в первый раз пойдут в школу. Я понимаю, что они, например, на новых территориях привыкли уже к чуть ли не ежедневным обстрелам и бомбежкам, но тем не менее, мы должны свести к минимуму опасность, — призвал депутат.