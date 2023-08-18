В России утвердили праздничные дни на 2024 год
Кабмин России утвердил график праздничных и выходных дней в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Отмечается, что документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года», — говорится в тексте.
Всего в 2024 году ожидается 118 выходных дней.
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