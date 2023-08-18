В Москве спрогнозировали последний всплеск летней погоды

Последний всплеск летней погоды ожидает москвичей на выходных, 19 и 20 августа. Тогда же можно будет в последний раз искупаться в комфортной воде. Уже со среды, 23 августа, горожан ожидает заметной понижение температуры и облачность с осадками. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Призывы метеорологов к москвичам наслаждаться погодой в выходные очевиден: это будет последний всплеск летней погоды. Отклонения от погодной нормы составят около 4 градусов. 19 и 20 августа температура понизится в сравнении с рабочими днями, хотя по-прежнему будет достаточно тепло. Температура воды тоже хорошая: 21-22 градуса, это будут последние дни, подходящие для купания», — сказал Вильфанд.

С понедельника, 21 августа, погода, по его словам, начнет меняться. В первый день рабочей недели ожидается около 22-24 градусов, 22 августа — около 20. Среда 23 августа принесет заметное понижение температуры: на протяжении всей второй половины недели ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. А разница с текущей неделей составит около 10 градусов.

«Рассчитывать на то, что жаркая погода вернется, сложно. Пока предпосылок к этому нет. Мы уже находимся на достаточно большом временном отдалении от дня равноденствия, солнечная энергия намного слабее. Но впереди бабье лето, которое, как правило, приходит в сентябре. О его наступлении предупреждают обычно за трое суток», — уточнил метеоролог.