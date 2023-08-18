Стало известно, как подорожают цветы ко Дню знаний

То, что перед праздниками всегда наблюдается ажиотажный спрос на цветы и цены повышаются — это было, есть и будет. И это не не только у нас, но и во всем мире. Ежегодно на фоне ажиотажного спроса цены поднимаются в пределах 20%, но в этом году, конечно, эта цифра будет выше. А вот на сколько — сказать очень сложно, потому что курс скачет без конца. Но уже сам факт того, что евро стоит больше 100 рублей, говорит о многом, — сказала Сафронова.