Депутат Госдумы осудил Ивлееву

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов осудил блогера и телеведущую Настю Ивлееву за видео, на котором она вместе с журналисткой Аленой Жигаловой ела морскую свинку. Как сообщает телеканал «360», он назвал это пропагандой жестокого обращения с животными.

Напомним, что накануне Ивлеева опубликовала новый выпуск своего Agent Show, героиней которого стала журналистка Жигалова. Она предложила гостье испытание — дать ей свой смартфон или съесть морскую свинку. Журналистка отказалась отдать гаджет блогеру и выбрала второй вариант.

Пользователи Сети раскритиковали ролик и Ивлеева удалила видео с канала. Она извинилась перед подписчиками и объяснила, что свинка была куплена в специализированном магазине в замороженном виде. Блогер признала, что демонстрация поедания этого животного была не этична и вышла за грани.

Бурматов заявил, что считает сам факт публикации таких видео пропагандой жестокого обращения с животными. Морские свинки ассоциируются у людей с домашними питомцами, а не с едой. Он напомнил, что видео Ивлеевой смотрят дети, у которых могут быть свинки дома.

«А тут какая-то тетя с миллионной аудиторией жрет его. Ну ты кота съешь! А что? Вы посмотрите, кошек варят в некоторых странах, едят, в некоторых странах собак едят. Ты уж если пошла во все тяжкие, ну так иди до конца тогда и посмотри, что тебе потом скажут твои подписчики», — заявил политик.