На Кубани объявили о надвигающейся жаре до 39 градусов
На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждения по сильной жаре. Она продлится со второй половины дня 19 августа и до 22 числа включительно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, температура в некоторых районах поднимется до 39 градусов.
"Местами в крае, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В северо-восточных районах и на юге Кубани сохранится высокая пожароопасность 4 класса", - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Кубани Максим Чернышев.
Жителей и гостей Краснодарского края призвали проявлять осторожность и не пользоваться в лесах открытым огнем.