На Кубани объявили о надвигающейся жаре до 39 градусов

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждения по сильной жаре. Она продлится со второй половины дня 19 августа и до 22 числа включительно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, температура в некоторых районах поднимется до 39 градусов.