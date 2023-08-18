Владимир Машков рассказал о встрече с ранеными бойцами СВО в Крыму

"Могу подтвердить с точностью, что ребята, которые только два дня как с передовой, у кого не самые тяжелые ранения, снова хотят туда вернуться. Я спрашивал их: ну что, домой уже? И каждый отвечал: нет, я возвращаюсь к своим братьям. Я не видел ни одного, кто бы сказал обратное. Они все как один понимают, что это их долг. Для себя я определил: это и есть моя Родина. Эти ребята, с них начинается моя Родина. С их глаз, которые смотрят с надеждой, что мы будем вместе", - рассказал Машков.