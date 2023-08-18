Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных. Подробный комментарий он опубликовал в Telegram-канале.
Чиновник пояснил, что мероприятия будут проводиться до полудня в пятницу, 18 августа, на Северной стороне, неподалеку от одной из воинских частей.
Развожаев заверил граждан, что обстановка в Севастополе спокойная.
12 августа губернатор назвал причиной громких звуков в Севастополе тренировку флота.
До этого, по сведениям ТАСС, в прибрежных районах Севастополя неподалеку от главной бухты были слышны выстрелы.
Ранее жители Крыма могли слышать громкие звуки в связи с утилизацией боеприпасов, об этом предупреждал советник главы полуострова Олег Крючков. Людям рекомендовали сохранять спокойствие.
Lenta.ru: главные новости