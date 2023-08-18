Освятивший памятник Сталину иерей объяснился

Освятивший памятник Иосифу Сталину в Великих Луках иерей Антоний (Татаринцев) прокомментировал участие в мероприятии, после которого в РПЦ начали проверку. О своем присутствии на церемонии он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

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Отвечая на вопрос, почему он принял участие в церемонии, священник объяснил, что мероприятие включало в себя «много составляющих», а не только освящение памятника.

«Меня пригласили на территорию завода. Я с этим заводом сотрудничаю, общаюсь», — объяснил он.

15 августа на территории завода «Микрон» священники Великолукской епархии провели освящение памятника Сталину. В сети распространилось видео с мероприятия, на котором один из них, иерей Антоний, заявляет, что благодаря сталинским репрессиям церковь обрела множество новомучеников.

Великолукская епархия сообщила, что священники приняли участие в церемонии без согласования с епархиальным управлением, и начала служебную проверку.