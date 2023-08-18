Мошенники начали обманывать россиян под видом приставов
Злоумышленники, притворяясь приставами, связываются с российскими гражданами и предупреждают о внесении их в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а также о блокировке всех счетов и карт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на УФССП по Свердловской области.
Затем потенциальные жертвы получают ссылку, по которой нужно перейти. И это якобы необходимо для погашения долга. Однако в действительности денежные средства переводятся мошеннику.
В управлении ФССП обратили внимание на то, что ведомство и его подразделение не информируют граждан по электронной почте. Оно также не использует в таких целях мессенджеры, уточнили там. В этой связи, как отмечается, подобные письма открывать не стоит.
Россиянам напомнили о том, что на официальном сайте ФССП России своего региона в «Банке данных исполнительных производств» можно узнать сумму долга и его оплатить. Это также можно сделать на портале «Госуслуги».
В ведомстве подчеркивают, что в случае звонков целесообразно проверить наличие исполнительных листов на официальном сайте судебных приставов РФ.
Ранее «Известия» со ссылкой на Сбербанк сообщили, что злоумышленники придумали новую схему, позволяющую красть персональные данные и денежные средства россиян. Они могут взломать публичный Wi-Fi и создать фальшивую точку доступа к интернету. Кредитная организация отмечает, что перед подключением в сети следует убедиться в наличии шифрования WPA2/WPA3.