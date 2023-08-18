Жителей Москвы ждет жара 18 августа

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +31°C ожидаются в Москве в пятницу, 18 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице прогнозируют от +29°C до +31°C. В ночь на столбики термометра могут опуститься до +16°C, местами ожидается кратковременный дождь.

В Московской области 18 августа температура воздуха будет колебаться в пределах от +26°C до +31°C. В ночь на 19 августа ожидается +13°C.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды будет действовать в Москве с 11:00 до 16:00 пятницы, 18 августа.