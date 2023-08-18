Россия обсудит с ЮАР импорт слонов и жирафов для зоопарков из Лимпопо

Представители России и ЮАР планируют обсудить возможность импорта в РФ для зоопарков слонов, жирафов и других экзотических животных, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

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Также речь идет об импорте бегемотов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР в провинциях Лимпопо и Гаутенг, говорится в сообщении.

Также ведомство обсудило с ЮАР взаимные поставки животноводческой продукции, разработку вакцин и возможности обмена электронными ветеринарными сертификатами.