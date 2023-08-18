Россия обсудит с ЮАР импорт слонов и жирафов для зоопарков из Лимпопо
Представители России и ЮАР планируют обсудить возможность импорта в РФ для зоопарков слонов, жирафов и других экзотических животных, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
Также речь идет об импорте бегемотов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР в провинциях Лимпопо и Гаутенг, говорится в сообщении.
Также ведомство обсудило с ЮАР взаимные поставки животноводческой продукции, разработку вакцин и возможности обмена электронными ветеринарными сертификатами.
Ранее стало известно, что детеныш манула родился в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года. Там пояснили, что разведение манулов - очень сложная задача, поэтому появление детеныша, которому за его забавное шипение дали кличку Шу, стало настоящей победой для отдела хищных млекопитающих зоопарка.