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ТАСС: воздушное пространство столичного аэропорта Внуково вновь открыто

Воздушное пространство московского аэропорта Внуково вновь открыли для полетов самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиасужбы.

ТАСС: воздушное пространство столичного аэропорта Внуково вновь открыто
© Виталий Аньков/РИА «Новости»

"Аэропорты Московского авиационного узла возобновили штатную работу, воздушное пространство над Внуково открыто", - заявили в службе.

Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра" у "Москва-сити". Предварительно пострадавших нет. Кроме того, сообщалось, что воздушное пространство московского аэропорта Внуково закрыто для движения самолетов.

Также стало известно, что в одном из павильонов Экспоцентра в центре Москвы зафиксированы частичные повреждения. Уточнялось, что площадь обрушения составила около 30 квадратных метров.

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