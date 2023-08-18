Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали ночью полёты самолётов
Полёты самолётов временно ограничивались ночью, 18 августа, в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Об этом сообщили в Росавиации.
«В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас все аэропорты работают штатно.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве.
Также было закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково.