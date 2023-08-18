Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали ночью полёты самолётов

Полёты самолётов временно ограничивались ночью, 18 августа, в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

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Об этом сообщили в Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас все аэропорты работают штатно.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ пытались совершить теракт с применением БПЛА по объектам в Москве.