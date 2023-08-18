"Остановите их". Во Франции ужаснулись ситуации на Украине
Конфликт вокруг Украины может затянуться из-за действий западных стран, сообщил в соцсети X политик из Франции, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, надвигается призрак долгой войны.
«Они с самого начала делали абсолютно все, чтобы этот конфликт затянулся и приобрел всеобщий характер. Отправка оружия, миллиардов евро, отказ от мирных переговоров и так далее — давайте остановим их!», — написал политик.
Ранее Филиппо высказывался против спонсирования Украины и обвинял Запад в разжигании войны.
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