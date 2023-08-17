Какой сегодня церковный праздник – 17 августа

Если каждый день сверяться с русским православным календарем, то всегда будет, что отметить. А в некоторые дни, как например 17 августа, почитаются сразу несколько святых.

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«Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечаются 17 августа и что они означают.

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День памяти семи эфесских отроков

В этот день православная церковь почитает семерых Эфесских юношей – cвятых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, которые жили в III веке нашей эры.

Все юноши происходили из самых знатных и богатых семей, а отец Максимилиана был градоначальником Ефеса. Они с детства дружили и были хорошими воинами. Когда в Эфес приехал с визитом император Декий, он повелел совершить жертвоприношение по языческому обычаю, тех, кто откажется, ждала смертная казнь. На юношей донесли, они не отреклись от христианской веры, но император дал им время на размышление, хотя и лишил всех воинских званий. Юноши удалились в пещеру Охлон, где молились и готовились принять мученическую смерть. Узнав об их непреклонности, император распорядился завалить вход в пещеру камнями. Но один из чиновников, который тайно исповедовал христианство, оставил ковчег, куда поместил табличку с именами отроков и их историей.

Пещеру открыли спустя два века, когда гонения на христиан уже прекратились, оказалось, что юноши не умерли, а просто заснули. Через их чудесное воскресение Бог открыл тайну будущей жизни, которая ждет всех христиан. К ним стали приходить люди, через некоторое время с юношами даже встретился сам император, и во время разговора с ним, юноши склонили головы и снова заснули. Тогда император хотел заключить тело каждого в отдельную раку, но отроки явились ему во сне и сообщили, что хотят, чтобы их тела остались в пещере до будущего всеобщего воскресения мертвых. Так и поступили.

Каких еще святых почитают в 17 августа: