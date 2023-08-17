Эксперт назвал сроки строительства ВСМ от Москвы до Адлера

Стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Адлер составляет порядка 4,6-5,3 трлн рублей, рассказал президент НИЦ перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава НИЦ отметил, что магистраль до Адлера будет очень сложно и дорогой. Он добавил, что специалисты смогут ее проложить за 4,5 - 5 лет.

По его мнению, стоимость участка ВСМ до Воронежа составит 1,5-1,7 трлн рублей, от Воронежа до Краснодара - 1,3-1,5 трлн рублей. Самым дорогим будет участок дороги от Краснодара до Адлера - он обойдется бюджету минимум в 1,8 трлн рублей. Максимальная его стоимость, добавил эксперт, составит 2,1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство ВСМ между Москвой и Петербургом, а также между Москвой и рядом других крупных городов.