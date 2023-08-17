В России выпустили первый учебник для вузов по основам военной подготовки

В Воронежском государственном университете (ВГУ) выпустили первый в России учебник по основам военной подготовки для вузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГУ.

«Издательство "КноРус" выпустило в свет первый в России учебник по основам военной подготовки. Данное издание имеет высокую значимость для вузов страны», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что авторами пособия выступили ректор Воронежского госуниверситета, профессор Дмитрий Ендовицкий, а также помощник ректора, профессор кафедры общевоенной подготовки Виктор Шамаев. Учебник направлен на формирование знаний об основах обороны страны, патриотической социализации и военной подготовки.

«Около 50 университетов страны уже готовы сделать заказы на приобретение учебника, чтобы пользоваться им в своих образовательных процессах. Мы получили положительные отклики после первого изучения методического материала и поняли, какие последующие корректировки будут нами произведены», — приводит пресс-служба ВГУ слова ректора Дмитрия Ендовицкого.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил о подготовке учебника по военной истории для учителей. По его словам, издание станет дополнительным пособием для учителей к учебникам с пятого по одиннадцатый классы. До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в новом учебнике истории для десятых и одиннадцатых классов авторы отошли от европоцентризма как подхода к изучению материала.