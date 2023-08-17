Работников предприятий ОПК будут обеспечивать арендным жильем

С 2024 года работников системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечивать арендным жильем. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре.

В ходе визита главу правительства попросили включить их центр в список предприятий, сотрудники которых обеспечиваются льготным жильем. Мишустин отметил, что даст поручение рассмотреть такую возможность.

«В принципе, со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК», — сказал премьер.

Председатель правительства считает, что и «Прогресс» в результате войдет в этот перечень.