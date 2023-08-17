В России исчезнут профессии кучера и дворника

Министерство просвещения России утвердило обновленный перечень специальностей и должностей, по которым ведется профессиональное обучение в заведениях среднего профессионального образования (СПО) или учебных центрах, в том числе на предприятиях. Об этом со ссылкой на выступление главы ведомства Сергея Кравцова пишет РБК.

Министр сообщил, что всего список содержит 5110 наименований, их них 250 — новые профессии, востребованные на рынке труда. Так, в перечень специальностей был добавлен оператор дронов — беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. Также туда вошли автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности (по видам транспорта), оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист и фитнес-инструктор.

В то же время из перечня исчезли такие неактуальные и «устаревшие» профессии, как кучер, дворник, сторож (вахтер), носильщик, варщик тряпья и мойщик посуды. Ведомство отметило, что исключение из списка связано с тем, что обучение по ним не проходят в учреждениях СПО — оно может проводиться на рабочем месте. Тогда как в списке Минпросвещения находятся те специальности, по которым идет профобучение (не только в колледжах) и присваиваются разряды.