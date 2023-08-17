Россиян предупредили об угрожающей Крыму пожарной опасности

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение по пожарной опасности с 17 по 20 августа. Об этой угрозе россиян предупредили на ГУ МЧС России по региону.

По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в южных и восточных районах полуострова.

Так, в этот период жителям и гостям региона строго запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах, а также на прилегающих к ним территориях, в том числе намеренно сжигать бытовой мусор и сухую растительность.