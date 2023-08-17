Три самолета российских авиакомпаний - "России", "Уральскихавиалиний" и Nordwind - пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии при выполнении полетов из или в Калининград из-за грозы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.