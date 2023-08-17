В России вырос спрос на промышленных дизайнеров

Количество вакансий на позицию промышленного дизайнера с января по июнь 2023 года увеличилось в России на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и лаборатории промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений Man & Technologies Lab, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"В первой половине года в России подскочил спрос на услуги промышленных дизайнеров. <...> Прирост числа вакансий на позицию промышленного дизайнера в январе-июне оказался выше, чем по другим специальностям, - 31% год к году против прироста 16% в целом по всем специальностям", - говорится в результатах исследования.

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При этом количество активных резюме на позицию промышленного дизайнера увеличилось менее чем на 7%, из-за чего искать таких специалистов в 2023 году было сложнее, чем раньше.

Согласно анализу, большинство отраслей экономики испытывают растущую потребность в дизайнерах, в том числе промышленных. Со стороны НКО и благотворительных организаций спрос рос наиболее высокими темпами - они разместили в январе-июне почти в два раза больше вакансий, чем годом ранее.

Со стороны предприятий автомобильного сегмента спрос увеличился на 69% год к году, в сельскохозяйственных компаниях - на 67%, компаниях телекоммуникационной отрасли - на 61%, предприятиях лесной промышленности - на 59%. Также в первой половине 2023 года на 49% увеличили число вакансий компании металлургического сектора и производители товаров народного потребления, на 40% - учреждения культуры и искусства, на 39% - предприятия розничной торговли.

Уточняется, что медианные зарплаты дизайнеров всех специальностей в первой половине 2023 года остались на уровне 2022 года (54 тыс. рублей), в то время как зарплаты промышленных дизайнеров выросли на четверть - до 80 тыс. рублей.

Работа для специалистов

Основатель и генеральный директор MNT Lab Михаил Крапивной отметил, что нельзя говорить о дефиците промышленных дизайнеров на рынке труда (в январе-июне 2022 года соотношение вакансий к резюме составляло 1 к 0,7, в январе-июне 2023 года - 1 к 0,6). Однако, по его словам, дать реальную работу специалистам, вышедшим на рынок труда, бизнес зачастую не может.

"У компании возникает задача по части промышленного дизайна, компания размещает вакансию с описанием функций, которые, с точки зрения компании, должен выполнять промышленный дизайнер. Вакансия "висит" один, два, три месяца, но в итоге стороны не могут договориться из-за расхождения во взглядах на функционал", - пояснил Крапивной.

Он также считает, что вузы часто не могут адаптировать учебные программы к постоянно меняющимся требованиям рынка и обеспечить студентам качественную практику. Опыта у недавних выпускников мало, а компании не всегда могут позволить себе нанимать специалистов без опыта работы.