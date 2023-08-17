Выявлены новые опасности электронных сигарет для молодежи

Американские ученые выявили новые опасности электронных сигарет. Исследование, опубликованное в журнале Thorax, показало, что молодые люди, увлекающиеся вейпом, подвержены повышенному риску развития бронхита и одышки.

В ходе работы авторы изучили данные, полученные в период с 2014 по 2018 год, более двух тысяч студентов со средним возрастом 17 лет. Участников опросили в четыре волны об употреблении табачных изделий и респираторных симптомах. Наиболее часто регистрируемым симптомом на каждой волне были проявления бронхита: 19,5, 22,5, 23,5 и 26 процентов соответственно. Распространенность использования электронных сигарет за последние 30 дней составляла чуть менее 12 процентов в первой и второй волне, 11 процентов в третьей волне, и 15,5 процентов в четвертой волне.

Исследователи определяли хрипы как свист в груди, а одышкой считалась та, которая возникала в ответ на спешку по ровной местности или подъем на небольшой холм. Симптомы бронхита идентифицировались как ежедневный кашель в течение трех месяцев подряд, а также скопление жидкости, не сопровождающееся простудой.

Вероятность появления хрипов была на 81 процент выше среди пользователей электронных сигарет в течение последних 30 дней, чем среди тех, кто никогда не курил. Риск возникновения симптомов бронхита был в два раза выше, а одышки — на 78 процентов выше после корректировки данных на возраст, пол, расу и образование родителей.