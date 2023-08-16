Останина исключила возможность легализации порнографии в РФ

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступает категорически против легализации порнографии в России и считает, что подобные шаги могут привести человечество к вырождению. Об этом она заявила в беседе с News.ru.

© Парламентская газета

Депутат напомнила, что является активным поборником «традиционных духовно-нравственных ценностей» и «внесла поправки в Семейный кодекс, где даются определения этим самым ценностям». Так она прокомментировала внесение в Верховную раду Украины законопроекта, который предлагает декриминилизовать порнографию в стране.

«Убивать нравственность в людях — это, с нашей точки зрения, сродни, наверное, физическому убийству. Поэтому отношение нашего общества ко всем этим проявлениям, мне кажется, очень здоровое, и в этой части мы просто не позволим у себя таким образом менять наше законодательство в угоду кому-то, кто ведет человечество к вырождению», — подчеркнула Останина.

С ее точки зрения, аналогичный украинскому законопроект вряд ли будет рассматриваться российским парламеном в текущих условиях. Украина, по всей видимости, находится в духовном кризисе, добавила политик.

Тем временем, как писала «Парламентская газета», Роскомнадзор добавил в Единый реестр запрещенной информации фотохостинг Shutterfly из-за публикации материалов с детской порнографией. 1 марта представители ведомства уже ограничили доступ к американскому фотобанку из-за размещения там деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического содержания. 3 марта после удаления запрещенного контента доступ к сайту был разблокирован.