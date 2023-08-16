Останина исключила возможность легализации порнографии в РФ
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступает категорически против легализации порнографии в России и считает, что подобные шаги могут привести человечество к вырождению. Об этом она заявила в беседе с News.ru.
Депутат напомнила, что является активным поборником «традиционных духовно-нравственных ценностей» и «внесла поправки в Семейный кодекс, где даются определения этим самым ценностям». Так она прокомментировала внесение в Верховную раду Украины законопроекта, который предлагает декриминилизовать порнографию в стране.
«Убивать нравственность в людях — это, с нашей точки зрения, сродни, наверное, физическому убийству. Поэтому отношение нашего общества ко всем этим проявлениям, мне кажется, очень здоровое, и в этой части мы просто не позволим у себя таким образом менять наше законодательство в угоду кому-то, кто ведет человечество к вырождению», — подчеркнула Останина.
С ее точки зрения, аналогичный украинскому законопроект вряд ли будет рассматриваться российским парламеном в текущих условиях. Украина, по всей видимости, находится в духовном кризисе, добавила политик.
Тем временем, как писала «Парламентская газета», Роскомнадзор добавил в Единый реестр запрещенной информации фотохостинг Shutterfly из-за публикации материалов с детской порнографией. 1 марта представители ведомства уже ограничили доступ к американскому фотобанку из-за размещения там деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического содержания. 3 марта после удаления запрещенного контента доступ к сайту был разблокирован.
Ранее стало известно, что зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный после обращения своей избирательницы попросил генпрокуратуру проверить законность работы двух ресурсов, на которых работают опытные манипуляторы, которые, по его мнению, могут вложить в головы подростков мысль, что поменять пол — это естественно и просто. С текстом письма также ознакомилось наше издание.