Американский журналист проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями

Журналист из США Патрик Ланкастер проехался по Крымскому мосту и поделился впечатлениями. Он заявил, что мост не закрыт, как об этом говорят в Киеве. Видео с его поездкой появилось на YouTube-канале Redacted.

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Ланкастер записал видео, на котором он едет по Крымскому мосту. Он обратил внимание, что, несмотря на недавнюю атаку Украины, мост открыт для движения автомобилей.

«Ситуация, на самом деле, не такая, какой бы ее хотела видеть Украина. Движение на дороге довольно интенсивное», — заявил журналист, отметив, что на многих участках дороги ведутся ремонтные работы.