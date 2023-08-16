В 11 регионах до конца августа прогнозируют экстремальную жару

"Экстремальность погодных явлений растет с каждым годом. Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц. Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это еще не конец. Прогноз до конца августа - экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области). Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями. Дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым; неделю назад - Приморский край", - сказал Козлов на совещании главы государства с членами правительства России.