В Москве успешно прооперировали президента Абхазии

"После тщательной диагностики проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно, жизни и здоровью президента ничего не угрожает. Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего Аслан Бжания продолжит свою командировку в РФ", - говорится в сообщении.