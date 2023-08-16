Какой сегодня церковный праздник – 16 августа

Каждый день в русском православном календаре отмечается большой или не очень праздник. А на иные дни выпадает сразу несколько памятных событий, как например, 16 августа.

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«Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечаются 16 августа и какие традиции с ними связаны.

День памяти Антона Вихровея

Этот праздник имеет постоянную дату и каждый год отмечается 16 августа. В этот день почитают святого Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Но в народе прижились другие названия праздника: Вихревеи, Антон-орешник.

В этот день ожидали, что появятся вихри. Причем ждать их появления нужно было на перекрестке, после чего одной рукой в него втыкали нож, а другой держали голову петуха и задавали вопрос о том, какая погода будет предстоящей зимой.

По легенде, Антоний родился в Риме в богатой семье, но, когда остался сиротой, раздал часть богатства нуждающимся, часть бросил в море, а сам ушел в монахи. В один из дней он перенесся из Рима в Новгород на камне, который откололся от скалы ровно в том месте, где он стоял. Незнакомый для себя язык он выучил после молитвы с местными жителями. Здесь же он построил монастырь, стал игуменом, а умер в 79 лет.

День памяти преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

Святой Далмат происходил из богатой семьи и был воином. Его настолько впечатлило знакомство с сирийским подвижником Исаакием, что он решил отказаться от мира вместе со своим сыном Фавстом и ушел в монастырь. Незадолго до смерти Исаакий назначил его своим преемником. Обитель тогда получила название Далматской. На III Вселенском Соборе в Ефесе решительно осудил ересь Нестория и раскрыл его коварные замыслы. А после смерти Далмата игуменом стал его сын Фавст.

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