Назван лучший город мира для гибридной работы

Дубай вытеснил прошлогоднего лидера — Лиссабон — с позиции лучшего города мира для гибридной работы, подразумевающей совмещение удаленного режима с офисным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинг брокера Savills.

Эксперты оценили 20 лучших рынков недвижимости по привлекательности для переезда ради гибридной работы на долгий срок. По словам аналитиков, решающим фактором при выборе страны у так называемых «цифровых кочевников» стала стоимость аренды жилья.

Именно из-за роста арендных ставок Лиссабон опустился с первой на пятую строчку, а его место занял Дубай. Помимо возможности выгодно снять жилье столица ОАЭ привлекает работников быстрым развитием местных финтех-компаний и финансовых сервисов, которые нанимают сотрудников для гибридной работы. Многие из них ранее попали под сокращения в международных компаниях, пояснил исследователь по Ближнему Востоку Savills Свапнил Пиллаи.

В тройку лидеров также вошли испанская Малага, где в этом году руководство технологической корпорации Google решило открыть офис для команды по кибербезопасности, и американский Майами, сочетающий в себе сразу несколько преимуществ для гибридной работы, включая низкие налоговые ставки и популярные пляжи.