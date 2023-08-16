Комитет Совфеда готов поддержать штрафы за публикацию фото военных объектов

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о разработке законопроекта о внесении в КоАП изменений, предусматривающую наложение крупных штрафов и других санкций за распространение фото- и видеоматериалов, выдающих расположение российских военных объектов, работу систем противовоздушной обороны, а также фиксирующих процесс отражения военнослужащими атак ВСУ.