Комитет Совфеда готов поддержать штрафы за публикацию фото военных объектов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству готов поддержать инициативу Госсовета Крыма о введении штрафов до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас.
Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о разработке законопроекта о внесении в КоАП изменений, предусматривающую наложение крупных штрафов и других санкций за распространение фото- и видеоматериалов, выдающих расположение российских военных объектов, работу систем противовоздушной обороны, а также фиксирующих процесс отражения военнослужащими атак ВСУ.
«В любом случае инициативу Крыма по этой теме наш комитет готов поддержать», — сказал ТАСС Клишас.
Накануне сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди заявила «Парламентской газете», что подобные публикации в сети — это помощь врагу, за которую должна быть предусмотрена ответственность.