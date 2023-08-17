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Девальвация, кризис и потеря сбережений: 25 лет cо дня дефолта 1998 года в России

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Пункт обмена валюты в Москве, 17 августа 1998 год 
© ТАСС
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Резкий скачек курса валюты после "черного понедельника", интерпретация фотографа, 19 августа 1998 года 
© ТАСС
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Биржевой трейдер, 26 августа 1998 год 
© ТАСС
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Клиенты банка "Российский кредит" стоят в очереди в надежде получить свои вклады, 1998 год 
© ТАСС

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Рост стоимости доллара США в обменных пунктах Москвы, 26 августа 1998 год 
© ТАСС
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Работники бывшего московского предприятия "Микомс" известного как завод имени Микояна протестуют против незаконного увольнения у проходной завода, 28 августа 1998 год 
© ТАСС
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Очередь за продуктами, 28 августа 1998 год 
© ТАСС
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Прекращение продажи валюты в филиалах банков в Волгограде в связи с кризисом, 4 сентября 1998 год 
© ТАСС
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Прихожанка одного из московских храмов жалуется мэру Ю. Лужкову на ухудшение условий жизни в связи с резким повышением цен, 8 сентября 1998 год 
© ТАСС

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Собака с хозяйкой у пустого холодильника, 8 сентября 1988 год 
© ТАСС
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Люди на остановке во время ожидания бесплатного троллейбуса, 10 сентября 1998 год 
© ТАСС
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Один из пунктов обмена валюты на Новоарбатском проспекте, 24 сентября 1998 год 
© ТАСС
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Жены милиционеров требуют вернуть их мужьям долги по зарплате, 7 октября 1998 год 
© ТАСС
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На ММВБ возобновились приостановленные 14 августа 1998 года вторичные торги по облигациям федеральных займов (ОФЗ), 15 января 1999 год 
© ТАСС

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Возле обменного пункта, 8 августа 1999 год 
© ТАСС

    17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте страны. Государство больше не могло обслуживать взятые на себя долговые обязательства. Переход к свободному плавающему курсу рубля вызвал обвал национальной валюты. Если 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, то 1 сентября 1998 года — 9,33 рубля, а к 1 октября — 15,9 рублей.

    Одной из главных причин экономического кризиса стала политика заимствований средств для покрытия дефицита бюджета. К началу 1998 года внешний долг России достиг $182 млрд (40% ВВП), из которых $167 млрд приходились на долю государства. На обслуживание госдолга уходило 30% расходов страны. Также ситуацию усугубили низкие цены на нефть. Котировки на «черное золото» на фоне кризиса в Азии упали до 10 долларов за баррель.

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    Правительство России до самого конца верило в способность экономики избежать дефолта и девальвации. Президент РФ Борис Ельцин на протяжении 1998 года трижды обещал, что девальвации не будет: 28 мая на встрече с руководителями телеканалов, 9 июля на пресс-конференции в Кремле и 14 августа в аэропорту Великого Новгорода, выступая перед журналистами, вспоминает ТАСС.

    Последствия от краха финансовой системы страны были катастрофическими. Дефолт привел к банкротству крупных банков таких, как Инкомбанк, Мосбизнесбанк, СБС-Агро, Мост-банк и др. По оценкам Института экономики переходного периода, в этих кредитных учреждениях хранились от 37% до 68% всех депозитов россиян.

    Потери экономики России от кризиса в августе 1998 года составили $96 млрд, ВВП упал в два раза — с $404,9 млрд в 1997 году до $195,9 млрд в 1999 году. В страну вновь вернулась высокая инфляция — 84,5% в 1998 году, против 11% годом ранее.

    Несмотря на общую тяжелую ситуацию, девальвация рубля позволила перезапустить промышленность и повысить экспортную привлекательность российских товаров. В новом тысячелетии экономика России перешла к активному росту. Вскоре правительству удалось решить проблему с дефицитным бюджетом и рассчитаться по основным внешним долгам.

    Кадры самого сложного времени в современной истории нашей страны — в галерее «Рамблера».

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