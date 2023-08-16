Исследование Rambler&Co. Половина россиян считают, что язык чиновников и тексты законов должны быть проще

При этом те, чья работа связана с текстами, всего на 8% лучше остальных граждан понимают канцелярский язык

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Kandinsky 2.2.

С начала августа в России введено много новых законов. Их тексты доступны в интернете, публикуются на сайтах и в СМИ, но зачастую депутатам и сенатором лично приходится объяснять их смысл или комментировать неоднозначные моменты. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 120 тысяч интернет-пользователей и узнали, как много россиян способны разобраться в языке политических и законотворческих инициатив без посторонней помощи.

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Среди участников опроса оказалось 49% тех, чья работа или хобби связаны в той или иной степени с текстами на русском языке, и 51% тех, кто не сталкивается с этим в личной или профессиональной жизни. У первой группы уровень понимания письменного языка юристов и чиновников немного выше – 46% (против 38% – у второй) считывают смыслы сразу, 31% (и 28%, соответственно, у второй группы) – через несколько попыток чтения документа, 23% (и 34%) не понимают новых законов без консультации с юристом или объяснений в СМИ.

Такая же корреляция и у восприятия устной речи законотворцев. Среди тех, кто работает с текстами, две трети (66%) понимают выступления чиновников, 18% нужно его послушать несколько раз, а 16% не могут разобраться без дополнительных объяснений.

Половина (50%) тех, кто с текстами не работают, могут вникнуть в смысл слов, 27% не понимают без пояснительных материалов в СМИ, а 23% нужно послушать выступления несколько раз.

При этом 56% знатоков русского языка предлагают упразднить канцеляриты и деловой стиль в законотворческих и политических текстах, так как они иногда непонятны и допускают множество толкований. 44% с ними не согласны и считают такой язык более конкретным и описывающим все важные детали. Среди тех, кто с русским языком непосредственно не работает, соотношение за (упразднить канцеляриты) и против (оставить всё как есть) – 66% и 34%.

Почти единогласно большинство в обеих группах респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, стоит ли чиновникам упростить устную речь. Так, 45% (знатоки) и 47% (обычные граждане) считают, что их язык должен быть понятен всем, и еще по 26% (в обеих группах) – что русская речь от этого даже не обеднеет. Но 19% и 14% оставили бы всё как есть, а 10% и 13% уверены, что это народ должен тянутся к пониманию смыслов, а не наоборот.