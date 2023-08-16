Жара и сильные ливни с грозами накроют Петербург

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Северной столице 16 августа. В своем телеграм-канале синоптик отметил, что в городе будет жарко.

Синоптик добавил, что на погоду в городе влияет теплый сектор скандинавского циклона. Издавание «МК в Питере» пишет, что в Петербурге могут прогреметь грозы, пройдут дожди. Скорость ветра достигнет 9 м/с. В четверг в городе будет прохладнее.