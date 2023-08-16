За порчу подъездов и засоры канализации обяжут заплатить штраф

Вандалы будут обязаны платить за порчу подъездов и засоры канализации. Уже с осени нарушители начнут получать соответствующие счета, сообщают «Известия».

В России с 1 октября вступят в силу поправки, предусматривающие, что собственник, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

Издание уточняет, что в настоящее время эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, но фактически на всех жильцов, в том числе законопослушных.

Это касается, к примеру, забитого мусоропровода, граффити на стенах подъезда, испорченных кнопок в лифте.

Специалисты утверждают, что для своевременного выявления нарушителя УК будет необходимо проводить осмотры, установить видеокамеры и своевременно реагировать на обращения граждан.