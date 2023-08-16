Россияне рассказали о самых бесполезных тратах к 1 сентября

Приобретение цветов и дорогих подарков педагогам назвали самым бесполезным расходом к 1 сентября 64% опрошенных родителей в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса "АльфаСтрахования".

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Так, лишь 17 из 64% респондентов считают, что цветы являются знаком уважения и внимания, однако большие суммы тратить на это не имеет смысла. Около 9% родителей отдали предпочтение участию в благотворительных акциях, а 12% приобретают букет от всего класса. Как рассказали опрошенные, средняя цена на цветы для учителя к 1 сентября начинается от 3 тысяч рублей, поэтому семьям, где детей больше одного, такие расходы будут не по карману.

Также 43% опрошенных заявили, что подарок педагогу тоже относится к ненужным расходам, так как для поздравления педагога есть отдельные праздники, например, День учителя. День знаний родители считают праздником школьников.

Помимо этого, 33% родителей сообщили, что основная часть ненужных расходов приходится и на форму. Так, средняя стоимость комплекта достигает порядка 5–7 тысяч рублей, при этом некоторые вещи из него даже не используются.

По результатам опроса, много денег тратят родители первоклассников и учеников средней школы. В среднем они расходуют около 20 тысяч рублей на комплект формы обычной и для физкультуры, обувь, канцтовары, мешки для сменки. Рюкзак не включается в эту стоимость – его цена начинается от 2 тысяч и не имеет границ.