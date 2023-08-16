МВД попросило разрешить доступ к гаджетам до разрешения суда

МВД предложило отнести к необходимым для следственных действий данным любую информацию, передаваемую через интернет. Как сообщает «Коммерсантъ», изменения позволят правоохранителям получить удаленный доступ к дата-центрам, облачным хранилищам, данным от операторов связи и устройств граждан до судебного предписания.

Ведомство подготовило поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД). Их опубликовали на портале правовых актов 14 августа. Они добавляют в закон возможность исследования любой информации, которая содержится «в технологических системах ее передачи», в том числе и в интернете. Это позволит сотрудникам силовых структур в рамках оперативно-разыскных мероприятий быстро получать доступ к широкому перечню данных.

В пояснительной записке к документу указывается, что данные, в том числе и сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей. Предложение объясняется возросшим количеством преступлений в Сети, в том числе с применением VPN.

По словам партнера юридической фирмы «Братья Яблоковы» Артема Яблокова, сейчас для получения доступа к сообщениям граждан нужно решение суда. Поправки упростят процедуру и сократят сроки получения информации. Однако разрешение судебных органов все равно будет необходимо, «хоть и постфактум».