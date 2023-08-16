К затопленному Приморью подошел новый тайфун "Лан"

Тайфун «Лан» вечером 16 августа обрушится на Приморский край, сообщает ТАСС.

Он стал седьмым по счету тайфуном в текущем году. При этом регион еще не успел восстановиться после удара предыдущего тайфуна «Ханун». По данным Приморского гидрометцентра, в крае уже идут дожди. При этом на севере и востоке — местами сильные. Днем 16 августа пройдут дожди, местами сильные, вечером в восточной части региона ожидаются местами очень сильные осадки. В ночь на 17 августа интенсивность дождей увеличится. Осадки распространятся на большую часть территории Приморья.

По информации синоптиков, наиболее интенсивные дожди пройдут на востоке края, их общее количество может достигать 80-150 мм, что составляет 60-120% месячной нормы. В верхнем течении рек бассейна Уссури, где только начался спад уровня воды после наводнения, ожидается подъем воды от 20 до 100 см. На реках восточного побережья прогнозируется подъем уровня воды на 0,8-1,5 м на отдельных участках с выходом воды из берегов. Существует угроза подтопления прилегающих территорий.