Артемий Лебедев рассказал, какую одежду никогда не наденет

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не будет надевать одежду в камуфляжной расцветке, так как подобные вещи вызывают у него отторжение. Об этом он рассказал в интервью каналу «Основатели» на YouTube.

© Артемий Лебедев/YouTube

«Если в одежде есть намек на камуфляж, то я никогда в жизни ее себе не куплю. Это максимально отторгающая для меня тема», — отметил дизайнер.

По словам блогера, для него неприемлемы вещи цвета хаки, так как они ассоциируются с агрессивными людьми.

«Есть люди, которым надо силой помериться. Есть люди-борцы и люди-боксеры. Им нужен поединок или доставать пушки и стрелять. Это вообще не ко мне», — добавил Лебедев.

Также Лебедев сообщил, что помимо путешествий не имеет каких-либо увлечений в свободное время, но любит пообщаться с людьми.

«Еще у меня есть история с постоянными встречами. 10 тысяч шагов я хожу от дома до работы и общаюсь с разными людьми. Это может быть пилот или фармацевт», — рассказал блогер.

По словам Лебедева, он сам выбирает потенциальных собеседников и назначает день для общения. Встреча длится около 1,5 часа.