Стало известно, когда Red Wings вернется к обычному расписанию

Авиаперевозчик Red Wings, допустивший в период с 12 по 15 августа несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности самолетов, вернется к обычному расписанию с 16 августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В авиапарке Red Wings находятся три самолета Boeing 777. К длительным задержкам рейсов привело то, что техники обнаружили неисправности у двух из них.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время «все три имеющиеся в парке воздушных судна Boeing 777 исправны и выполняют полеты».

Напомним, что Red Wings входит в топ-10 крупнейших по пассажиропотоку российских авиакомпаний. В ее парк входят 23 самолета - 3 Boeing 777 и 20 Superjet 100.