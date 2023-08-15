Возможности "Госуслуг" для бизнеса расширят

"Портал "Госуслуги" уже давно не только про сами услуги - это главное окно связи государства и граждан, предпринимателей в цифровой форме. Поэтому так важно модернизировать его, максимально оперативно уведомлять бизнес о новостях, которые влияют на его работу. В рамках контрольной деятельности на портале предприниматель может посмотреть перечень проверок, обжаловать выводы контрольного органа (в досудебном порядке), оценить качество проведенного профилактического визита, скачать профильное мобильное приложение "Инспектор" для проведения дистанционных проверок. В ближайшее время станут возможными запись на консультирование контрольного органа (в различных формах), а также запись на проведение профилактического визита", - сказал заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Игорь Судец, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.