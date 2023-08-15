Шнурова обязали выплатить 60 тысяч рублей за фото «Суперджета»

Арбитражный суд Москвы обязал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова выплатить 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе снимка самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом сообщает «РИА Новости».

Иск на певца подал фотограф Александр Попов , которому и принадлежала фотография. При этом он требовал взыскать со Шнурова 1,4 миллиона рублей, но суд удовлетворил требование в незначительной степени.

В окончательном решении говорится, что певцу необходимо выплатить по 20 тысяч рублей за три нарушения: использование фото Попова в составе видеоклипа и в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах, а также удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. В остальной части иска суд отказал.