Какой сегодня церковный праздник – 15 августа

Русская православная церковь отмечает праздники каждый день: какие-то из них считаются большими или даже великими, другие же имеют меньшее значение. Нередко на один день приходится сразу несколько праздников. И 15 августа не исключение.

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«Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечаются 15 августа и какие традиции с ними связаны.

День памяти московского юродивого Василия Блаженного

Один из самых известных московских храмов построен в честь этого святого, который жил в XV веке, и так и называется – собор Василия Блаженного. При жизни ему дали прозвище – Нагой. Дело в том, что и зимой, и летом, вне зависимости от того, какая была погода, он ходил практически без одежды. Но знаменит он был не этим, а своими чудесами и предсказаниями, а также удивительно долгой жизнью: 90 лет даже сейчас считается рекордом, а в те времена и подавно.

Перенесение мощей Стефана Первомученика

Когда-то в этот день были перенесены мощи Стефана Первомученика из Иерусалима в Константинополь. В этот же день отмечается обретение мощей праведников Никодима, Гамалиила и сына его Авива, которые были захоронены рядом.

Он стал одним из первых христианских святых, пострадавших за веру в Христа. В народе же этот праздник получил название Степан Сеновал. По традиции, в этот день плели венки, которым потом находили место в доме под иконами. Считалось, что венки помогают исцелять людей от болезней и защищать дом от несчастий.

С этим праздником также были связаны погодные приметы:

• Какая будет погода 15 августа, таким будет весь сентябрь

• Если пауки плетут большую паутину, будет ветрено

Успенский пост

Продолжается короткий, но важный пост, который завершится 28 августа – в день Успения пресвятой Богородицы.

Какие дни памяти отмечает православная церковь: