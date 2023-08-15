Какой сегодня церковный праздник – 15 августа
Русская православная церковь отмечает праздники каждый день: какие-то из них считаются большими или даже великими, другие же имеют меньшее значение. Нередко на один день приходится сразу несколько праздников. И 15 августа не исключение.
«Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечаются 15 августа и какие традиции с ними связаны.
День памяти московского юродивого Василия Блаженного
Один из самых известных московских храмов построен в честь этого святого, который жил в XV веке, и так и называется – собор Василия Блаженного. При жизни ему дали прозвище – Нагой. Дело в том, что и зимой, и летом, вне зависимости от того, какая была погода, он ходил практически без одежды. Но знаменит он был не этим, а своими чудесами и предсказаниями, а также удивительно долгой жизнью: 90 лет даже сейчас считается рекордом, а в те времена и подавно.
Перенесение мощей Стефана Первомученика
Когда-то в этот день были перенесены мощи Стефана Первомученика из Иерусалима в Константинополь. В этот же день отмечается обретение мощей праведников Никодима, Гамалиила и сына его Авива, которые были захоронены рядом.
Он стал одним из первых христианских святых, пострадавших за веру в Христа. В народе же этот праздник получил название Степан Сеновал. По традиции, в этот день плели венки, которым потом находили место в доме под иконами. Считалось, что венки помогают исцелять людей от болезней и защищать дом от несчастий.
С этим праздником также были связаны погодные приметы:
• Какая будет погода 15 августа, таким будет весь сентябрь
• Если пауки плетут большую паутину, будет ветрено
Успенский пост
Продолжается короткий, но важный пост, который завершится 28 августа – в день Успения пресвятой Богородицы.
Какие дни памяти отмечает православная церковь:
- священномученика Стефан, Папы Римского
- блаженного Василия Спасо-Кубенского
- первомученика Платона
- святого Марка Белавинского
- святого Фриарда Виндумиттского
- новомученика Федора Дарданельского
- мученика Фоки
- а также перенесение мощей мучеников Максима, Дады и Квинтилиана в Доростол