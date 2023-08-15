Терапевт посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес

Терапевт Ромасов посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес
Терапевт Ромасов посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес. Разумеется, путешествие может пролегать не только по лесистой, но и по горной, и по другим видам местностей. И при каждом из случаев нужно учитывать потенциальные риски и как следует готовиться, чтобы поход не закончился плачевно. О том, какие опасности могут подстерегать путников, написала «Газета.Ru».
Какие опасности подстерегают в походе
Как объяснил журналистам врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, многое зависит от того, куда группа отправляется в поход. Чаще всего это лес или горы.
Поход в лес: опасности
- ядовитые ягоды и грибы;
- змеи;
- насекомые (клещи, комары или кто-то ещё);
- корни деревьев (о них можно запнуться) и так далее.
- Поход в горы: опасности
- лютый холод;
- травмы и ушибы от падений;
- декомпрессионная болезнь;
- понижение концентрации кислорода;
- усиленное воздействие солнечных лучей и так далее.
Как подготовиться к походу
Все вышеперечисленные факторы, отметил Иван Ромасов, нужно учитывать при подготовке к походу. К примеру, от змей и насекомых защитят обувь с высоким голенищем и одежда, покрывающая большую часть тела.
Кроме того, стоит в обязательном порядке взять с собой воду (либо в бутылках, либо в мешке-гидраторе). Из рек, каналов и озёр лучше не пить — можно подхватить инфекцию. В крайнем случае воду нужно обязательно профильтровать через специальное приспособление.
«Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадется вам на маршруте. Например, даже на известных вам грибах, ягодах или травах может оставаться помет животных, поэтому есть риск инфекций и заражения паразитами», — предупредил Ромасов.
Берите не скоропортящуюся еду в удобных контейнерах. Хорошим выбором будут:
- вяленое мясо;
- консервы;
- печенье и вафли;
- сухофрукты и орехи;
- фрукты;
- галеты и цукаты;
- шоколадные батончики и мюсли;
- крупы и макароны.
А вот свежее мясо, молочку и кондитерские изделия лучше оставить дома.
Ещё не забудьте назначенные вам лекарства и базовую аптечку с антисептиками, бинтами и прочим.
Полезные гаджеты для похода
Как ранее выяснил «Секрет», в путешествии особенно полезными могут оказаться 5 девайсов. Среди них:
- пауэрбанк, чтобы заряжать телефон и остальное;
- солнечная панель на 5–12 Вт;
- фильтр для воды (есть автоматические и ручные);
- грелка на случай холодной погоды;
- фонарь — освещать территорию и читать.