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Терапевт Ромасов посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес

Терапевт Ромасов посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес. Разумеется, путешествие может пролегать не только по лесистой, но и по горной, и по другим видам местностей. И при каждом из случаев нужно учитывать потенциальные риски и как следует готовиться, чтобы поход не закончился плачевно. О том, какие опасности могут подстерегать путников, написала «Газета.Ru».

Терапевт посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес
© Freepik

Какие опасности подстерегают в походе

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Как объяснил журналистам врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, многое зависит от того, куда группа отправляется в поход. Чаще всего это лес или горы.

Поход в лес: опасности

  • ядовитые ягоды и грибы;
  • змеи;
  • насекомые (клещи, комары или кто-то ещё);
  • корни деревьев (о них можно запнуться) и так далее.
  • Поход в горы: опасности
  • лютый холод;
  • травмы и ушибы от падений;
  • декомпрессионная болезнь;
  • понижение концентрации кислорода;
  • усиленное воздействие солнечных лучей и так далее.

Как подготовиться к походу

Все вышеперечисленные факторы, отметил Иван Ромасов, нужно учитывать при подготовке к походу. К примеру, от змей и насекомых защитят обувь с высоким голенищем и одежда, покрывающая большую часть тела.

Кроме того, стоит в обязательном порядке взять с собой воду (либо в бутылках, либо в мешке-гидраторе). Из рек, каналов и озёр лучше не пить — можно подхватить инфекцию. В крайнем случае воду нужно обязательно профильтровать через специальное приспособление.

«Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадется вам на маршруте. Например, даже на известных вам грибах, ягодах или травах может оставаться помет животных, поэтому есть риск инфекций и заражения паразитами», — предупредил Ромасов.

Берите не скоропортящуюся еду в удобных контейнерах. Хорошим выбором будут:

  • вяленое мясо;
  • консервы;
  • печенье и вафли;
  • сухофрукты и орехи;
  • фрукты;
  • галеты и цукаты;
  • шоколадные батончики и мюсли;
  • крупы и макароны.

А вот свежее мясо, молочку и кондитерские изделия лучше оставить дома.

Ещё не забудьте назначенные вам лекарства и базовую аптечку с антисептиками, бинтами и прочим.

Полезные гаджеты для похода

Как ранее выяснил «Секрет», в путешествии особенно полезными могут оказаться 5 девайсов. Среди них:

  • пауэрбанк, чтобы заряжать телефон и остальное;
  • солнечная панель на 5–12 Вт;
  • фильтр для воды (есть автоматические и ручные);
  • грелка на случай холодной погоды;
  • фонарь — освещать территорию и читать.
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