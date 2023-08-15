Терапевт посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес

Терапевт Ромасов посоветовал не есть грибы с ягодами при походе в лес. Разумеется, путешествие может пролегать не только по лесистой, но и по горной, и по другим видам местностей. И при каждом из случаев нужно учитывать потенциальные риски и как следует готовиться, чтобы поход не закончился плачевно. О том, какие опасности могут подстерегать путников, написала «Газета.Ru».

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Какие опасности подстерегают в походе

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Как объяснил журналистам врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, многое зависит от того, куда группа отправляется в поход. Чаще всего это лес или горы.

Поход в лес: опасности

ядовитые ягоды и грибы;

змеи;

насекомые (клещи, комары или кто-то ещё);

корни деревьев (о них можно запнуться) и так далее.

Поход в горы: опасности

лютый холод;

травмы и ушибы от падений;

декомпрессионная болезнь;

понижение концентрации кислорода;

усиленное воздействие солнечных лучей и так далее.

Как подготовиться к походу

Все вышеперечисленные факторы, отметил Иван Ромасов, нужно учитывать при подготовке к походу. К примеру, от змей и насекомых защитят обувь с высоким голенищем и одежда, покрывающая большую часть тела.

Кроме того, стоит в обязательном порядке взять с собой воду (либо в бутылках, либо в мешке-гидраторе). Из рек, каналов и озёр лучше не пить — можно подхватить инфекцию. В крайнем случае воду нужно обязательно профильтровать через специальное приспособление.

«Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадется вам на маршруте. Например, даже на известных вам грибах, ягодах или травах может оставаться помет животных, поэтому есть риск инфекций и заражения паразитами», — предупредил Ромасов.

Берите не скоропортящуюся еду в удобных контейнерах. Хорошим выбором будут:

вяленое мясо;

консервы;

печенье и вафли;

сухофрукты и орехи;

фрукты;

галеты и цукаты;

шоколадные батончики и мюсли;

крупы и макароны.

А вот свежее мясо, молочку и кондитерские изделия лучше оставить дома.

Ещё не забудьте назначенные вам лекарства и базовую аптечку с антисептиками, бинтами и прочим.

Полезные гаджеты для похода

Как ранее выяснил «Секрет», в путешествии особенно полезными могут оказаться 5 девайсов. Среди них: