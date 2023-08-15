Минздрав: более 600 человек сдали кровь после взрыва в Дагестане

«На сегодняшний день пополнены ресурсы всех компонентов крови в полном объёме. Желающих сдать кровь ждём завтра и в ближайшие дни с 9 до 12 часов, так как в данный момент нет необходимости в дополнительном заборе крови», — отметило министерство.