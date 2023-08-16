Москалькова предложила считать многодетными семьи с тремя и более детьми

"К сожалению, у нас сегодня нет комплексного закона о многодетной семье. Действительно, несправедливо, когда многодетная семья считается, если в ней трое детей (это и мое предложение тоже к законодателям, правительству и президенту), но когда ребенок становится совершеннолетним, семья теряет статус многодетной и льготы. Это несправедливо, когда совершеннолетний ребенок учится и не вступил во взрослую жизнь", - сказала Москалькова на форуме "Территория смыслов".