РПЦ обвинила Киев в стремлении "истребить и уничтожить" УПЦ

Киевские власти сознательно пошли на штурм корпусов Киево-Печерской лавры, преследуя цель "истребить и уничтожить" Каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), считает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда .

"Безумие киевской власти по отношению к Украинской церкви не поддается никакому рациональному осмыслению. Только какое-то дикое, чудовищное стремление истребить и уничтожить. И ведь ведают, что творят", - написал Легойда в своем Telegram-канале .

УПЦ сообщила о том, что украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов. Уточняется, что в настоящее время происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов.